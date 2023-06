Temna stran odnosov: laži vplivajo na telo, dušo in avro

Vsi lažemo. Raziskava univerze v Massachuttesu je pokazala, da se 60 odstotkov ljudi vsaj enkrat zlaže v desetminutnem pogovoru, povprečno pa nekje dvakrat do trikrat. Težnja k laganju, goljufanju in zavajanju je namreč globoko zakoreninjena v naši evolucijski zgodovini. Otroci se teh 'veščin' priučijo v starosti od dveh do petih let, kar psihologi označujejo kot mejnik v kognitivnem razvoju. »Laž je odločitev, da se zlažemo, ko želimo prikriti resnico oz. vedno, ko podamo napačno ali prirejeno izjavo. Je naša odločitev, da dogodek predstavimo drugače, na takšen način, da bolj ustreza nam sam...