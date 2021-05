Temačen izziv Katarine Matejčič: v koži hladnokrvne morilke

»Upam, da ni bila zadnja!«

Novinarka, ki jo televizijske kamere naravnost obožujejo, se je preizkusila že v številnih vlogah, saj je po službeni dolžnosti obravnavala teme od gospodarskih do zdravstvenih, nihče pa si ni mislil, da bo spretna tudi v koži okrutne hladnokrvne morilke Alenke.Tako se namreč imenuje njen lik v igrano-dokumentarni seriji Inhumanum: Umori na Slovenskem režiserja, v kateri bonastopila ob igralcihin drugih. »Da, če želim, lahko v sebi najdem tudi neizmerno bolečino, maščevalnost in globoko temo,« je neprecenljivo izkušnjo, ki jo je doživela med padanjem klap, opisala svetlolaska, ki je za priložnost hvaležna celotni ekipi in vesolju, ki jo je pahnilo v to smer.»Upam, da ni bila zadnja,« je še dodala ob objavi fotografij, na katerih je videti nadvse realistično, kot se za dokumentarno serijo z igranimi vložki spodobi. Projekt, ki je nastal v sodelovanju s policijo, vrhovnim državnim tožilstvom, pravno fakulteto, forenzičnim oddelkom in številnimi drugimi institucijami, si bo na malih zaslonih mogoče ogledati prihodnje leto.