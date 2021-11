Telo in um krepi v ringu

Vedno pogosteje slišimo, da so borilne veščine najboljša vadba za vzdrževanje psihofizične kondicije. To zadnje čase izkuša igralka Zala Đurić, ki si je omislila priznanega osebnega trenerja, da pridobi na moči in spretnosti.

zala djuric igralka kickboks

Združila je boksanje in brcanje, da so njeni udarci vse močnejši, pa dokazujejo objavljeni posnetki. Na njih se nazorno vidi, kako gibčna in eksplozivna je vsestransko nadarjena Zala, hkrati pa je kickboks odlična metoda za sproščanje stresa. Tako lahko vso negativno energijo strese na borilni blazini, kjer se zadržuje vse več žensk.

S tem ne krepijo le telesa in uma, ampak pridobivajo dragoceno samozavest, da se lahko uprejo tudi kakšnemu nepridipravu, če se do njih neprimerno vede.

Đurićeva bo lahko novo znanje izkoristila tudi v prihodnjih filmskih projektih, v katerih se bo lahko prelevila v odločno borbeno junakinjo.

zala djuric igralka kickboks