Lara in Samo iz znanega resničnostnega šova dobila dvojčka (Suzy)

Nekdanja tekmovalca resničnostnega šova Exatlon, v katerem so med njima preskočile iskrice, sta prvič postala mama in oče. Lara Deu in Samo Petje sta se razveselila dvojčkov, in sicer deklice ter dečka. »Liana in Liam, dobrodošla na svetu. Rojena skupaj, prijatelja za vedno,« sta sporočila na instagramu in z novico o dvojnem presenečenju osupnila številne sledilce.

Objavo je komentiralo veliko njunih prijateljev in sotekmovalcev iz oddaje, ki je za vedno spremenila njuni življenji. Svojo čestitko je v komentarjih pustila tudi Tina Gaber, ki je bila sovoditeljica prve sezone. »No, pa imamo dva nova zmagovalca Exatlona! Čestitke,« je zapisala. Ponosni Samo je doma vse pripravil za prihod družinice ter organiziral zabavo presenečenja, na kateri so domači toplo sprejeli novopečeno mamico in njuna malčka.