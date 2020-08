Teja in Jani Jugovic: Svarili so naju, da se bova ločila

Ni skrivnost, da mnogi pari čez čas zanemarijo odnos in začnejo zapostavljati drug drugega. Pogosto je za to krivo intenzivno posvečanje družini in nemalo je takšnih, ki ne najdejo rešitve ter pristanejo v ločitvenem postopku. Teja in Jani pa sta našla način, kako se izogniti tej skrajnosti in na novo zanetiti plamen ljubezni.Teja in Jani Jugovic kraljujeta na instagramu, kjer brez olepševanja in pretirane cenzure delita svoj življenjski slog. Pogosto opozarjata na pasti dolgoletne partnerske naveze in odkrivata tegobe, s katerimi se srečujemo vsi. Zelo dosledno sta izpostavila enega največjih izzivov – ponovno prižiganje ...