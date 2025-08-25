Taylor Swift zlomila internet (Suzy)

Pevkin fant Travis Kelce in njegov brat Jason imata že skoraj tri leta svoj podkast, v katerem se v večini pogovarjata o športu. Brata sta namreč oba igralca ameriškega nogometa, čeprav se je Jason nedavno upokojil. Občasno gostita znane osebnosti, in odkar je Travis zaljubljen v Taylor Swift, so oboževalci nenehno navijali, naj jo povabita v goste. Želja se jim je naposled izpolnila, ko je ne le klepetala z njima dve uri, temveč razkrila naslovnico novega albuma The Life of a Showgirl.

Ko se je epizoda pojavila na portalu YouTube, si jo je hkrati ogledalo 1,3 milijona gledalcev, zaradi česar se je predvajanje sesulo. V epizodi sta se zaljubljenca držala za roke, razložila vse o svojem razmerju, pevka je govorila o marsičem, od svoje rekordne turneje Eras do ljubezni do peke kruha. Njene oboževalce, ki nestrpno čakajo novi album, je med drugim vznemiril naslov skladbe na albumu – Ruin The Friendship (Uniči prijateljstvo), za katerega so skoraj vsi prepričani, da govori o koncu ljubezni med njo in njeno najboljšo prijateljico Blake Lively, ki je med tožbo z Justinom Baldonijem pevkino slavo izkoristila v svoj prid. Jesen bo vsekakor zanimiva.