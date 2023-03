Taylor Swift nova kraljica popa in spominov (FOTO)

Po petih letih se je na turnejo znova odpravila Taylor Swift, ki je vzela vajeti svoje glasbe v svoje roke in znova posnela že dva od šestih albumov, ki jih je njena prejšnja založba prodala Scooterju Braunu.

V enem od 'obdobij' v prelepi obleki sedi na vrhu sanjske hišice, prekrite z mahom.

Svojo novo turnejo, prvo po pandemiji, je naslovila z The Eras Tour (Turneja obdobij), na njej pa skladbe iz različnih obdobij svojega ustvarjanja prepeva v prav zanjo (in za določeno obdobje) oblikovanimi opravami Roberta Cavallija, Versaceja, Oscarja de la Rente, Zuhairja Murada, Cristiana Louboutina in drugih velikih modnih ikon.

Nekoč se je stradala, zdaj živi bolj zdravo.

Zasebno življenje skrbno čuva

Trije različni odri so povezani med seboj, imajo velikanski T na sredini, navdih za scenografijo pa so črpali iz broadwayskih predstav. Koncept temelji na grajenju različnih svetov, da tako prikazujejo različna obdobja Taylorinega ustvarjanja, uskladili so celo oblačila plesalcev, kitare in mikrofone. Vsak koncert traja približno tri ure in petnajst minut, kar za pop zvezdo ni ravno značilno.

Taylor in Joe se uspešno skrivata pred paparaci, ki so ju nazadnje ujeli oktobra lani v New Yorku.

Kritiki in obiskovalci so navdušeni, kar bo verjetno še povečalo zanimanje za vstopnice, zaradi katerih se je ob začetku prodaje sesula spletna stran velikana Ticketmaster. Pevka, ki je znana po tem, da domisli vsako podrobnost svojih albumov, koncertov, celo objav na družbenih medijih, je nekdaj živela zelo javno življenje, ko pa so jo mediji dokončno raztrgali tudi s pomočjo nekdanjih zakoncev Kardashian-West, se je umaknila z oči javnosti in svoje zasebno življenje skrbno čuva. Že skoraj sedem let je srečna v objemu angleškega igralca Joeja Alwyna, s katerim veliko časa preživita v Londonu, kjer jima paparaci ne grenijo življenja tako, kot to počnejo v ZDA.