Nad zmago je še toliko bolj presenečena, saj ne sodi v uveljavljene glasbene okvire in zaradi svoje drugačnosti pogosto naleti na zaprta vrata. Kljub temu je vztrajala, na njeni poti pa jo že desetletje in pol podpira partnerica Maja, njena sorodna duša. Ko je osvojila odre v tujini, je njen kristalni glas prepoznala tudi Slovenija. Tatjana je dolgo potrpežljivo čakala na zmago na Melodijah morja in sonca. »Tisti, ki gledajo s srcem, bodo občutili moje pesmi,« pravi Tatjana, ki je od mladih nog povezana z glasbo. Mama je čudovito pela, oče pa igral trobento. Ko smo hodili na morje,...