Tara Zupančič je v zadnjih nekaj letih ustvarila lepe koledarje, na katerih se je stiskala k muckom z ulice, oblikovala je čudovite torbice, njena strast so unikatne slike, ki so izdelane po zvočnih posnetkih, ima pa tudi čudovito kolekcijo kopalk, s katero si je izpolnila sanje o lepih modnih poletnih kosih, saj je ta letni čas njen najljubši. Vsestranska Tara navdihuje s svojo edinstvenostjo. Tara je že večkrat dokazala, da je tudi sama velik modnih navdih, saj je njen stil, mešanica boemskega in rokerskega, nadvse zanimiv in očarljiv. Pravi, da so njene kopalke brezčasne, drzne, in kar je...