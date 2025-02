Tanja Želj Zupančič: Nikoli ni prepozno, da se začnemo gibati (Suzy)

Mentorica za gibanje in osebnostno rast zagovarja vadbo po načelu zdrave kmečke pameti. Če namreč začnemo vaditi prehitro in preveč, hitro odnehamo, zato je nujno upoštevati zakon postopnosti. Glasno zagovarja preventivo, kajti ko se pojavi bolečina, je lahko že prepozno. Poslušati moramo, ko nam telo šepeta, da mu ne bi bilo treba kričati, pravi, ter izpostavlja novega tihega ubijalca – škodljivi dolgotrajni sedeči način življenja. Da slišimo telo, pa je nujno, da se znamo ustaviti. Poudarjate, da se moramo boriti za čas zase? Zakaj to ni samoumevno? Včasih so se ljudje nenehno gibali. Gib...