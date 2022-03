Znanstveno je dokazano, da je gibanje nujno potrebno za telo. Tudi če ne poznamo vseh dokazov, lahko dobre posledice rednega gibanja preprosto občutimo. A ne glede na to, da to vemo in čutimo, se nam pogosteje, kot bi si želeli, dogaja, da za gibanje nimamo časa, se nam ne da ali nimamo prave energije za to. Najprej poskrbite za dober spanec Kaj lahko storimo v takem primeru? Po svojih 20-letnih izkušnjah lahko rečem, da s(m)o ljudje na splošno precej utrujeni, neprespani, napol izgoreli. Če torej nimate že večjih zdravstvenih težav s spanjem in nespečnostjo, je moje strokovno priporočilo, ...