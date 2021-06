Tanja Žagar zavihala rokave

Ni ovir za našo visoko nosečo pevko. Kadar ne žaga na odru ali kuha in peče, se zaposli z drugimi opravili. Glede na to, da je na vrtu že vse postorila in zdaj le še zaliva ter nabira sadove, je utrdila ročne spretnosti. Tanja Žagar je namreč sama svoj mojster in je sposobna narediti marsikaj. Takole pravi o svojem novem podvigu: »Šraufam, privijam, postavljam, uživam. Samo še malo in bomo lahko prvič jedli sadno kupo na naši morski terasi.« Verjetno ni treba posebno poudarjati, da bo tudi sladico pripravila sama, saj je prava virtuozinja za štedilnikom. Enako spretna pa je tudi za mizo, s katere s slastjo pohrusta vse, kar ji pride pod sladkosnede prste. Sploh zdaj, ko je za dva.

Komentarji: