Tanja Žagar v solzah: Hvala, mami, za vsa ta leta

»Tiho, tiho, čas beži, žalost solze briše mi, vsi so tu, a tebe ni,« so verzi Tanjine uspešnice. Te vrstice so se v njeno dušo še bolj zarezale, saj se je po dolgoletni borbi z zahrbtno boleznijo poslovila njena draga mami. Angelca je kljub neznosnim bolečinam do konca ohranjala vedrino, optimizem in bila sonček družine Žagar.



Lani smo z njo celo malce poplesavali po studiu POP TV, kjer je njena Tanči slavila na plesnem turnirju, ona pa je kipela od ponosa. Nato smo jo na naše veliko presenečenje srečali na Tanjinem spektakularnem koncertu v ljubljanski dvorani Tivoli, ko je še zadnjič v živo občudovala in ploskala svoji hčerki. Zdaj bo zanjo navijala in jo posipavala z zlatim zvezdnim prahom z neba, kamor se ozira tudi mali Karlo, ki je še premajhen, da bi povsem dojel praznino, ki je nastala po slovesu babice, s katero je še dan prej prepeval Mi se imamo radi.



Tudi sicer so se imeli in se še vedno imajo neskončno radi, saj jih je tako naučila prav glavna družinska motivatorka, ženska z najbolj prešernim nasmeškom in angelskim imenom. Tanji in celotni družini ob teh trpkih trenutkih izrekamo globoko sožalje.