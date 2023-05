Tanja Žagar v luči nedavnih okrutnih dogodkov: Glejmo si v oči, ne v zaslone!

Zdi se, da se v zadnjem času te težave le še stopnjujejo – in to zelo hitro. Počutimo se nemočne, želimo si nekaj spremeniti, a se na trenutke zdi, da je vse skupaj nerešljivo. Naši sogovorniki verjamejo, da lahko premagamo vso to grozo in najdemo pot do otrok, če se z njimi pogovarjamo in jim prisluhnemo. Moramo vedeti, kaj se dogaja z njimi, o čem se pogovarjajo, kako razmišljajo in čustvujejo. To je edina prava pot. Rada bi, da me slišite Včasih človek vsega tistega, kar mu leži na duši in o čemer vneto premišljuje, ne more izraziti v nekaj stavkih. Tanja Žagar je kot glasbena pedagoginja...