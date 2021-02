Tanja Ribič pokazala trebušček (FOTO)

Zakonca Đurić-Ribič sta videti, kot bi bila na medenih tednih.

Tisti, ki pridno trenirajo in skrbijo za zdravo prehrano, si lahko privoščijo, da pokažejo kaj več kot samo roke in noge. Zlasti če jo sredi zime popihajo na toplo in se lokaciji primerno oblečejo v plažno opravo.in njensta nam naredila skomine po brezskrbnih počitnicah, ko sta pozirala pred skokom v mrzli Atlantik. Za postavo si zaslužita čestitke, saj sta videti veliko bolje od vrstnikov. Marsikateri tridesetletnik bi si želel tako samozavestno stopiti pred objektiv, odet le v nekaj poletnih krpic.