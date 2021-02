Tanja Ribič in Branko Đurić pobegnila na toplo

Zgovorno sporočilo Đura, ki je korono zamenjal za svobodo. Foto osebni arhiv/Instagram, Pivk Mavrič

Pogumnih ne ustavi nobena grožnja, še manj prepoved.je že večkrat izrazila zaskrbljenost nad karantenskimi ukrepi, zato nas ne preseneča njena odločitev, da jo je z družino popihala na lepše. Po objavah na družabnih omrežjih so poznavalci počitniških lokacij ugotovili, da so na enem od obljudenih Kanarskih otokov. Toplo podnebje je pogrelo premražene kosti,pa je posnel precej zgovoren video, s katerim je povedal, kaj si misli o trenutnem stanju v družbi. V pesek je zapisal korona, nato pa je morski val črke spral z obale in za sabo pustil novo besedo, ki je optimistično nakazala tisto, česar si vsi neizmerno želimo. Svoboda je zažarela pred njegovimi nogami, zato so bili vsi še toliko bolj srečni, da so si izbrali zimski pobeg na sončni Tenerife.