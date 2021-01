Tanja pogumno nad sneg in led

Vsak ima svojo metodo za odpravljanje zimskih zagat. Tistim v mestu je precej bolj prizaneseno, saj so za posledice snežnih padavin in odpravljanje poledice zadolžene pristojne zimske službe. Če imate hišo ali vikend kje v naravi, pa ste primorani sami poprijeti za delo. Tako se je čistilne akcije lotila tudi voditeljica Tanja Postružnik Koren. Najprej se je dobro opremila in si pred razbijanjem ledu s krampom zaščitila oči, na kar marsikdo pozabi. Nadela si je rokavice in dereze ter napovedala vojno beli odeji. Dokazov udarniškega popoldneva nam ni ponudila na ogled, a glede na njeno vsesplošno nadarjenost za različna opravila, ji verjamemo, da o snegu in ledu ni bilo več sledi.

