Tanja Kocman: »Ob koncu sezone bomo očitno pristale na zdravljenju odvisnosti« (Suzy)

Desa Muck, Tina Gorenjak, Nuška Drašček, Tanja Kocman in Lucija Vrankar trenutno po vsej Sloveniji navdušujejo s predstavo Ženske brez filtra. Dokazale so, da so dobitna kombinacija v svetu komedije, poleg tega so v zadnjih dveh mesecih postale odlične prijateljice. Takšne, ki si delijo celo hrano iz iste posode.

»Nuška je denimo prava mojstrica sladic. Nedavno nas je razvajala z odličnim tiramisujem, ki ga nismo servirale. Zgrabile smo vsaka svojo žlico in si ga sestrsko delile. Tina me je sicer na neki točki odrinila, kar pomeni, da je bila pojedina precej strastna,« nam je zaupala Tanja.

Ob tem se je še pošalila, da se bo morala kolegici poleti zahvaliti za pridobljene kilograme. Še bolj jo je strah, da bodo imele vse po vrsti abstinenčno krizo. »Ob koncu sezone bomo očitno pristale na zdravljenju odvisnosti od Nuškinih sladic. Ko Štajerci rečemo, da se ga bomo 'nažrli', to pomeni, da se ga bomo napili. Jaz se bom očitno z dekleti nažrla sladic do smrti,« se pošali Kocmanova.