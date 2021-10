Tanja Kocman: Modrce dol!

Zabavna Tanja Kocman je združila dva neformalna praznika in nam ob tem namenila precej zgovorne misli. Ob svetovnem dnevu jajc je čestitala vsem, ki jih imajo, pri čemer ni mislila na fizično obliko prašnikov, ampak v prenesenem pomenu, pri čemer so ti kokošji izdelki sinonim za pogum in drznost. Za tem pa se je dotaknila še dneva brez modrca, namenjenega izključno ženskam.

»Odkrito povem, da ni lepšega občutka, kot da dojkam dovoliš doma, da v miru zaplapolajo in udarijo ob vse, za kar večina niti ne ve, da lahko. Ko so svobodne v vsej svoji veliki, srednji ali mali gloriji in se osvobodijo okovja, nedrčka, modrčka, ziznholterja ali zizentregarja, odvisno, iz katere regije prihajate,« nam sporoča Tanja in še enkrat želi: »Vesel praznik njihove svobode, sestre!«