Tanja Kocman brutalno iskrena: Sva v težavnem odnosu

Radijska voditeljica Tanja Kocman je ena tistih žensk, ki svojih čustev ne skrivajo za navidezno popolnostjo. Brez zadržkov pove, da je že leta v precej zapletenem odnosu z ljubeznijo, čeprav ji tista do družine, prijateljev, živali in čokoladnega namaza niti najmanj ne greni življenja. »Težave se začnejo, ko pride do moških, saj ji jaz ponujam same napačne, ona pa jih odobri. Kakšna trola je ta ljubezen. Verjetno se ji zdi, da mi je drugje dala večji košček sebe in se bo na tem področju lahko malce pozabavala na moj račun. Nič hudega, cenim njen humor. Morda se ta trenutek zabava tudi z meni usojenim, da bo zaradi nje zrasel v čudovitega moškega, z načeli, zvestim srcem in genitalijami ter željo po iskrenem odnosu,« je povedala brez dlake na jeziku.