Tanja in Zala: ena na sever, druga na jug

Tanja Ribič v angleškem Shef­fieldu uresničuje svoje najstniške sanje, njena hči Zala pa blesti na snemanju dolgo pričakovanega celovečerca Dedek gre na jug. Obe sta že pred korono dobili vlogo, mlajšo je izbral režiser Vinči Vogue Anžlovar, za starejšo pa so se pri Netflixovi seriji Zero Chill odločili na podlagi avdicije, ki so jo opravljali po vsem svetu. Niti za trenutek ni pomislila, da bi lahko bila izbrana in bo morala več tednov preživeti na Otoku.»Ko so me obvestili, sem vriskala od veselja, a ko sem pomislila, da bom šla sama, mi je šinilo v glavo, kaj je meni vsega tega treba,« se spominja mešanih občutkov. ...