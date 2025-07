Tanja Dimitrievska: Kmalu bo sever idealna dopustniška destinacija (Suzy)

Ko je odigrala zadnjo predstavo, je spakirala kovčke in odšla na počitnice na Hvar. »Še pozimi si velikokrat prikličem v spomin tukajšnji zalivček z borovci v pihljanju vetra ob morju! Obožujem večerne sprehode tik ob vodi brez avtomobilov in gneče, ko sonce zahaja in tudi po tem, ko se že zmrači, ker se vmes zgodi nešteto barvnih odtenkov na gladini morja in po nebu. Obožujem tudi jutranja enourna plavanja. Se mi pa zdi, da vsako leto počasneje plavam. Ravno med današnjim plavanjem so nas nagnali iz vode, ker so menda opazili morskega psa,« se smeji Tanja, ki na dopustu zelo uživa v branju dobrih knjig kje v senci, najraje tik ob vodi.

Da le ni prevroče! »Včasih se mi zdi, da bomo kmalu namesto na hrvaško obalo hodili kam bolj na sever, denimo na Švedsko, ki ima ogromno otokov, za zdaj še zelo zelenih,« se muza igralka, ki se pripravlja tudi na skorajšnji izid romana.