Tamburanje se je končalo s kostevsko veselico

Veseli dupljaki

Mlada Alja Lisac je letos prvič povezovala prireditev v domači Fari.

Tradicionalna etnološka in zabavna prireditev je pred petnajstimi leti trajala celo po štiri dni, letošnjo pa so skrčili na le en večer in en dan, v tem času pa so za zabavo obiskovalcev skrbeli Prifarski muzikanti, tamburaška skupina Dupljak, Ansambel Topliška pomlad ter klapa Rišpet iz sosednje Hrvaške. Že po tradiciji se na dan tradicionalnega tamburanja v domači vasi zberejo tako domačini kot izseljeni in razseljeni Kostelci ter še mnogi drugi gostje od drugod.Kostevski direndaj je najmlajšim ponudil vrsto ustvarjalnih delavnic, na sejmu domače in umetnostne obrti pa so se predstavili tako lokalni obrtniki kot domači ter tuji ljudski glasbeniki in folkloristi v ljudskih oblačilih. Po enoletnem premoru pa so v Fari znova zvenele tamburice, celo harmonika, tamburanje pa je sklenila klapa Rišpet. To pomeni, da se je v glasbenem programu našlo za vsak okus nekaj. »Seveda so strogi ukrepi, ki smo se jih morali držati, vplivali tako na samo vsebino prireditve, ki je bila tako kot sam obisk precej skrčena. A je kljub temu letošnje Tamburanje va Kostele uspelo. Ljudje so kljub strogim ukrepom, ki se jih moramo vsi držati, radi prišli, vzdušje je bilo prešerno,« je misli v imenu organizatorjev, občine, ZKT Kostel in Kulturnega društva Fara, strnil, vodja tamburaške skupine Dupljak, ki je bil ponosen na svojo hčerLisac, ki je prvič vodila letošnjo prireditev.Na otvoritveni slovesnosti pa je nastopila še Marjanova sestra, sicer tudi članica dupljakov, ki je predstavila svojo prvo avtorsko pesem Mavrični planet. Še pred tem so dupljaki nastopili na največjem festivalu letošnjega poletja Castle Kolpa music festival, ki se je prav tako odvijal v Fari, minuli petek pa so za zabavo skrbeli v Ribič baru v Kočevju.