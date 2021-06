Takšni so Ilkini načrti za dopust

Naša smukaška kraljica Ilka Štuhec je pred kratkim priznala, da je po neposrečeni zimi razmišljala o koncu kariere, a se je odločila, da v zrelih letih vendarle še pokaže zobe. Vsaj še dve leti bo vztrajala, je dejala, pred dnevi pa je razkrila tudi, da so njene misli že usmerjene drugam.



Tridesetletnica namreč te dni intenzivno načrtuje počitnice, ki pa jih bo preživela doma, v Sloveniji. Naša deželica namreč človeku ponuja toliko različnih možnosti za oddih, adrenalinske podvige in izlete v prečudoviti naravi, česar se zaveda tudi naša šampionka, ki je že začela sestavljati seznam krajev, ki jih bo podrobneje raziskala. Med drugim si bo ogledala izvir reke Krupe, ki je pravzaprav najlepši izvir v Beli krajini, na njenem seznamu slovenskih biserov pa so se znašli še Piran, Goriška brda in Predjamski grad.

