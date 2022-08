Tako se imajo Bizovičarjevi na oddihu (FOTO)

Med Slovenci ne tako zelo poznan otok v Kvarnerskem zalivu je bil zaradi svoje ugodne lege poseljen že v bronasti dobi. Letos se ga je odpravila odkrivat družina Lada Bizovičarja in Anele Šabanagić.

Barvni odtenki, ki pomirjajo.

Unije so jih očarale z lepoto, jim ponudile zasebnost in odmik od divjega mestnega vrveža ter omogočile, da so se tudi na počitnicah posvečali vsemu, kar jim je najdražje. Jutranji tek za krepitev telesa in uma, poznopopoldanski sprehodi ob orkestru škržatov in vonju po oljčnih nasadih, iz bližnjega žara pečenih rib in s pogledom na sosednji Cres ter Lošinj so poskrbeli za nepozabne trenutke.

Ob tem sta lahko hčerki spoznavali čudoviti podvodni svet, si od blizu ogledali morskega ježka, z očetom uživali na supu, se kopali v kristalno čistem Jadranu in z mamico telovadili. Čeprav je dopustovanje z otroki zahteven podvig, pa ima Sredozemlje posebno moč, da jih zaziba v trden in za starše odrešujoči spanec, ko si lahko ti zvečer privoščijo nekaj sproščujočih uric ob kozarcu dobrega domačega vina in nežnostih v dvoje.

Ježek na Anelini roki je bil za neposredno spoznavanje narave, potem pa je zaplaval nazaj v globino.

Nasad oljk, ki obdaja avtentično hiško, v kateri je bila nastanjena štiričlanska družina.

Brez poslavljajoče se ognjene krogle bi bile počitnice prikrajšane za še en magičen razgled.

Tipične kamnite vasice na otoku, kjer se izkaže gostoljubje domačinov.

Tek za dobro jutro je manj naporen, če imaš filmsko kuliso.