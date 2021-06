Tako poleti uživajo svetovni zvezdniki (FOTO)

Leonardo DiCaprio bo letos lahko užival v čudovitem bazenu na vrtu vile v Los Angelesu, ki jo je za slabih šest milijonov evrov kupil od igralca v seriji moderna družina Jesseja Tylerja Fergusona. Da si zvezdnik Titanika lahko pričara lepote plaže kar na domačem dvorišču, je zaslužna pevka Gwen Stefani – prav ona je v letih, ko je bila lastnica nepremičnine v prestižni soseski Los Feliz, vrtu ob hiši s štirimi spalnicami in kopalnicami dodala bazen. Leonardo je v isti soseski pred leti kupil hišo za očeta, tako da mu kakšna družinska zabava ob bazenu ne uide.

Igralka Emma Roberts odganja stres v svoji novi hiši v Hollywoodu. Nepremičnina z 236 kvadratnimi metri bivalnega prostora, ki jo je kupila letos, poleg treh spalnic, dveh kopalnic, dveh teras, zelenjavnega vrta in hiše za goste premore navadni in masažni bazen.

Če si v sorodu z nepremičninskim magnatom, poslovnežem in nekdanjim predsednikom ZDA, se ti ni treba bati, da bi bile počitnice doma kaj manj razkošne od tistih v najprestižnejših svetovnih letoviščih. Vila Donalda Trumpa Jr. na sončni Floridi ima šest spalnic in 11 kopalnic, sobo za fitnes, bar, vrtni kamin za žar in seveda bazen. Ta je prav tako razkošen kot vse druge pritikline čudovite nepremičnine in dovolj velik, da bi se lahko v njem pripravljali vsaj za lokalno tekmovanje v plavanju, če že ne na olimpijske igre.

Bazen nekdanjega moža Angeline Jolie Billyja Boba Thorntona je diskreten, z naravo obdan otoček miru in sprostitve. Najdemo ga na Agoura Hills v Kaliforniji, na več kot 4800 kvadratnih metrov velikem posestvu, kjer poleg vile s petimi spalnicami stojijo še snemalni studio, trije vrtni kamini in košarkarsko igrišče. Bazen je prava paša za oči po zaslugi organskih oblik brez kotov in ravnih robov, dodatno zapeljivega pa ga dela miniaturni slap.

Matthew McConaughey je za počitniško hišo na Havajih odštel 6,4 milijona evrov, vprašanje pa je, ali se bo družini na počitnicah sploh ljubilo sprehoditi do morja, na katero imajo s posestva tako lep razgled. Ocean vidijo tudi med kopanjem v ličnem bazenu, ki je narejen tako, da kopalec dobi občutek, kot da se resnično namaka v morski vodi, ki jo vidi pred seboj. Pa tudi pogled na drugo stran, kjer stoji z italijanskim marmorjem okrašena vila, ni od muh.

Dakota Johnson in Chris Martin sta se letos preselila v razkošen dvorec v Malibuju. Skoraj 500 kvadratnih metrov veliko bivališče s šestimi spalnicami in devetimi kopalnicami, dvema hišama za goste in vrtno kuhinjo seveda premore tudi večji in masažni bazen, v katerem si bosta zaljubljenca lahko privoščila romantično urico ali dve.

Tudi zvezdniki vročino preganjajo s počitnicami v različnih letoviščih, čeprav si številni sanjski dopust lahko privoščijo kar doma. Večina ima namreč ob hiši bazen, ki omogoča, da so ob kopanju zaščiteni pred pogledi radovednežev in paparaci. Pokukali smo v nekaj domov slavnih in preverili, v kakšnih bazenih čofotajo.