Tako Joker Out izganjajo demone

Vsak ima svojo tehniko sproščanja in notranjega očiščevanja. Člani priljubljenega benda Joker Out so se tik pred izidom plošče z naslovom Demoni odločili za vedno bolj razširjeno metodo, ki jo nekateri primerjajo s sodobnim izganjanjem hudiča.

Potapljanje v ledeno mrzlo vodo namreč človeka pripelje do ekstaze, in čeprav so mladi glasbeniki te dni vzhičeni zaradi drugega samostojnega albuma, je občutek blaženosti po skupinskem ritualu pri zgolj štirih stopinjah Celzija ekipo še bolj povezal.

»Veliko časa preživimo skupaj, zato so tudi takšni podvigi dobrodošli, še posebno, če jih izkusimo družno. Gre za simbolno dejanje, saj je za nami naporno obdobje z nešteto koncerti in snemanjem novih pesmi. Naravnost blažen je bil občutek, da nam je vsem uspelo premagati mejo in zdržati v vodi toliko časa. Pri tem nam je bil v veliko pomoč Jernej Babi, mojster EDG–metode dihanja in ledenega potopa,« so nam zaupali fantje trenutno najbolj oboževane slovenske skupine.