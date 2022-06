Tako ganjen je bil Tomi Meglič (FOTO)

Ko so se pred šestimi leti poti Mance Simčič in Tomija Megliča ločile, sta povedala, da sta se razšla v miru, v dobrobit vseh in otrok. Skupaj sta bila trinajst let in v zvezi sta se jima rodila danes dvanajstletni Zak in desetletna Nora.

Manca in Dejan sta praznovala skupaj z najbližjimi ...

Prav zaradi njiju pa nekdanja partnerja ostajata v dobrih odnosih in je njuna družina za vedno povezana. To se je izkazalo tudi pretekli konec tedna, ko so Tomija opazili na poroki Novomeščanke Mance in njenega Denisa Petrovčiča, ljubljanskega arhitekta in poslovneža. Manca ima z Denisom še tretjega otroka, deklico Karo. Vsi skupaj, vključno s Tomijevo novo partnerico Cassie Kagen, se dobro razumejo, kar je najpomembnejše, ugotavljajo vsi v tej enačbi, tako otroci kot odrasli.

Še najbolje je, da so vsi zagrizeni športniki, kar za otroke pomeni veliko veselih, aktivnih in adrenalinskih počitnic. Srečno Manci in Denisu pa voščimo tudi iz uredništva. In kot je Tomi zapisal na instagramu: Na familijo!