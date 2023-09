Tajda Bernarda Lekše: V družbi najboljšega prijatelja (Suzy)

Simpatična voditeljica in multilingvistka Tajda Lekše z nalezljivim nasmeškom zadnja leta navdušuje tudi s svojimi fotografskimi spretnostmi, saj s fotografijo upodablja resnične in imaginarne podobe ljudi in živali ter pretanjeno občutene izreze iz narave.

Zelo dobro se zaveda, da so živali lahko naše največje prijateljice, zato ni presenetljivo, da je v Slovenj Gradcu takole uživala v družbi simpatičnega kosmatinca pasme rodezijski grebenar. Inteligentni, hitro učljivi psi, ki so zaščitniški do lastnika, pred tujci pa plašni in nezaupljivi, so posebna pasma tudi zaradi trmoglavosti in močnega značaja. Njihov lastnik mora imeti trdno voljo in biti predan vzgoji, a je takšen kuža nedvomno zanimiv življenjski sopotnik. »Včasih te res lahko razumejo samo oni,« pravi Tajda, ki se je psičku očitno zelo priljubila.