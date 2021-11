Ponosna Pika Božič, Tai uresničuje sanje na Finskem

Najstarejši sin Pike Božič in njenega nekdanjega moža, hokejista Dejana Kontreca, pri petnajstih letih uresničuje svoje največje ambicije. Tai namreč stopa po očetovih stopinjah in je zagrizen, navdušen in predvsem zelo uspešen mlad hokejist.

Ob tem se je Pika spomnila, kako je mali, komaj dveletni Tai že preganjal pak po ledenih površinah in akrobatsko drsal po domačih dvoranah, zdaj pa ji je v ponos na severu, kjer se lahko izkažejo le najboljši.

Tai je izrezan očka, po njem pa je podedoval tudi svoj talent in ljubezen do hokeja.

»Moj princ ponosno in odgovorno na Finskem živi svoje sanje,« pravi nekdanja pevka in dodaja, da ga pogreša vsako minuto vsakega dne, a je tudi ona zelo ponosna nanj.