Tadeja Brankovič zaupa življenju, da jo pelje po pravi poti

»V oktobru se še bolj zavedam svoje barve, ki je znak moje preizkušnje in veselja do življenja. Rada sem oblečena v roza barvo, v rožnatem oktobru je to obvezno. Vsaj en detajl mora biti v roza barvi. Želim ozaveščati, da bolezen nikoli ne izbira ter da je preventiva izjemnega pomena,« pove Tadeja Brankovič, ki je po diagnozi rak in zdravljenju v procesu, ko se navaja na 'normalno življenje po bolezni'. Po raku ni nič več enako »Ni več tako, kot je bilo, sprememba je velika. Moj pogled na življenje je drugačen, tudi moje telo je drugačno. Drugače gledam na svet, na...