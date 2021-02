Tadej Pogačar se je napihnil

Priprave na novo sezono so v polnem teku, naš kolesarski biser pa kljub napornemu tempu najde dovolj časa za sprostitev. Pogoji za delo na Kanarskih otokih, kamor se je Tadej Pogačar zatekel z ekipo, so idealni, saj ponujajo zahtevne vzpone in odlično klimo za regeneracijo. Hkrati pa si lahko privošči nekaj zabavnih utrinkov na plaži, kjer se mudi s svojim dekletom ali z moštvenimi kolegi. Z enim od njih je sprejel izziv, kdo ima večjega, in po videnem ga je Pogi suvereno premagal. Njegov nosečniški trebušček sicer ni rezultat neprimerne prehrane, temveč zgolj fantovskega napihovanja, ki na slokem, a izklesanem telesu pride še bolj do izraza. Napihovanje trebušne votline je le uvod pred napenjanjem kolesarskih mišic, ko se bo s svetovno konkurenco spet boril za najvišje mesto.

