Tadej Pogačar je pozoren do žensk (Suzy)

Zdi se, da nič ne more ustaviti Tadeja Pogačarja. Niti brutalen padec mu ne prepreči zmagoslavja na eni bolj prestižnih dirk pri naših sosedih. In ko si izbori zasluženo pozornost, jo raje nameni drugim. Na novinarsko pripombo, da je edini svetovni prvak, ki je osvojil italijansko klasiko Strade Bianche, je nemudoma ponosno odgovoril: »To ne bo držalo. Pred mano je to uspelo že ženski.«

S tem je dokazal, da mu niti najbolj prestižne titule in kovanje med nesmrtne kolesarske zvezde ne stopijo v glavo. Ohranja skromnost fanta s Klanca, ki se zavzema za enakost med spoloma in se ne kiti s tujimi zaslugami. Z ljubeznijo do svoje Urške pa se bodo pridobljene rane hitro zacelile in spet bo iskal naslednjo priložnost za zmagoslavje.