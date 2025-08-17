Tadej Pogačar priredil spektakel, opaženi številni znani obrazi (Suzy)

Pravljično vzdušje za pravljično sedmo izvedbo kriterija za pokal Tadeja Pogačarja. Njegov rodni kraj je za en dan postal središče sveta. Tisoči obiskovalcev in slavna imena so bili zadosten razlog, da se je najboljši kolesar prelevil v vlogo odličnega gostitelja.

Seveda so mu pri tem pomagali nepogrešljivi člani njegovega Pogi Teama, skupaj s Kolesarskim društvom Rog ter občino Komenda, kajti organizacija takšnega dogodka je zelo zahtevna. Vendar jim je uspelo, kar so na koncu pokazali zadovoljni obiskovalci in še bolj zadovoljni obrazi športnikov. Tekma je bila vznemirljiva vse do zadnjih metrov, ko je štirikratni zmagovalec Tour de France znova dokazal, zakaj velja za enega najboljših v zgodovini tega športa.

Prireditev so si ogledali tudi številni znani obrazi, od glasbenikov in podjetnikov do športnikov iz drugih disciplin. Vsi so si želeli le eno, rokovati se z zlatim dečkom. Tadej je ob koncu revijalne tekme presrečen dejal, da je povsod lepo zmagovati, vendar so domača zmagoslavja najslajša.

Avtograme je delil tudi športni direktor Pogačarjeve ekipe UAE Andrej Hauptman.

Tadej se je po prvi zmagi na svoji tekmi navdušeno družil z domačini.

Roker Tomi Meglič je poskrbel, da sta športnega asa spoznala sin Žak in partnerica Cassie Kagen.