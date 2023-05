Tadej Pišek zapušča Pionirski teater: Želim nadoknaditi čas z družino

Pred enim letom je sprejel eno najpomembnejših odločitev v življenju in se v minuli sezoni izkazal kot umetniški vodja Pionirskega teatra, ki so ga v lanskem letu ustanovili v okvirju Pionirskega doma. Ta letos obeležuje častitljivo obletnico, šest desetletij dejavnosti za otroke, mladino in odrasle. Leto 2023 predstavlja veliko prelomnico za Pionirski dom, pa tudi za Tadeja, ki je za našo revijo razkril, da se mu s koncem junija izteka enoletni mandat umetniškega vodje Pionirskega teatra, ki se je v prvi sezoni delovanja že dodobra uveljavil v slovenskem gledališkem prostoru. »Zdi se mi prav...