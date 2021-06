Dvaintridesetletni Tadej Pišek danes živi nekoliko bolj umirjeno življenje, in čeprav so tudi gledališča odprla vrata, nam je v iskrenem pogovoru zaupal, da najbolj uživa v družbi svojega sina Vita, ki je pred kratkim dopolnil eno leto. Prvič je brez zadržkov spregovoril o očetovski vlogi, ki mu je najljubša, svoji srčni izbranki Vilji Lukan in zadnjem letu, v katerem je kljub nenavadni situaciji in vsem stiskam, ki smo jih doživljali, neizmerno užival. Tadej in Vilja sta nas pričakala za Bežigradom, kjer živi njuna simpatična družinica. Tadej, pred štirimi leti sva se spoznala in opravila pr...