Tadej Košir: Človek presežnikov (Suzy)

OBJAVE: 281

SLEDILCI: 3.254

SLEDI: 1.227

Prvo, kar nam pade na misel ob njegovem imenu, je, da gre za možaka z velikanskim srcem. V njem je polno ljubezni, ne le do glasbe, ampak do ljudi, ki ga hitro sprejmejo medse. Velja za enega naših najbolj zaželenih virtuozov na kitari, a Ljubljančan je veliko več kot le umetnik z debitantskim samostojnim albumom. Izdal ga je pred kratkim, čeprav je na sceni že vrsto let. Podpisuje se tudi pod številne slovenske uspešnice, najbolj ponosen pa je na družino, ki si jo je ustvaril s svojo preljubo Kajo.

To je le del njegove družine brenkal.

Oktobra 2015 se je pridružil instagramu, nato nas je bolj redno začel obveščati o svojih podvigih kot član skupine Muff.

Dobil je celo svojo lutko.

Njegova prepoznavna pričeska se odlično poda izvirnemu slogu oblačenja.

V zaodrju je spoznal svojega junaka, in kot pravi, najboljšega kitarista na planetu Jeffa Becka.

Nasmeh, ki očara!

Nad Koširjevim ubiranjem strun se navdušuje tudi Nina Pušlar.

S pevko Senidah zadnja leta osvajata Balkan in Evropo.

Čeprav je prekaljeni glasbenik z ogromno posnetimi projekti, je šele meseca marca izdal svoj prvi samostojni album z naslovom Stalker.

Čas se ustavi, ko zaigra Tadej Košir.