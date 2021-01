Tadej Golob se vztrajno vzpenja na Šmarno goro

Pisatelj Tadej Golob je izjemen človek, ne samo zaradi številnih knjig, nazadnje kriminalnih romanov o Tarasu Birsi, po katerih so posneli celo nanizanko Jezero (nedavno je izšel njegov najnovejši, Virus), temveč tudi zaradi izjemne življenjske volje. Nekaj mesecev po hudi nesreči v gorah, ko se mu je med sestopom z Loške stene na območju Bovca odkrušila skala, se že podaja na hrib. Dva tedna je preživel v umetni komi, med drugim si je zlomil vsa vratna vretenca, imel hud pretres možganov s krvavitvami in zlomljeno hrbtenico. Po okrevanju v kliničnem centru so ga napotili na URI Soča, zdaj pa je v domači oskrbi. Tadej ne bi bil Tadej, če se ne bi strastno premikal naprej. Ljubljančani ga skoraj vsak dan srečajo, kako se v družbi žene Mojce ali še katerega prijatelja vzpenja na Šmarno goro. Korak za korakom, s palicami, saj si želi čim prej povrniti zdravje in se vrniti h goram, ki so mu dale tako veliko in so mu pri srcu. Marsikoga navdihne njegova železna volja, na poti ga ustavijo, mu čestitajo in želijo čimprejšnje okrevanje.

