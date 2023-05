Tabujevci imajo novo pevko: Katarina je preprosto dekle s Ptuja

Skupina Tabu se je na čudovito glasbeno popotovanje podala pred četrt stoletja, a se že na samem začetku z uspešnicami, ki bi jih težko prešteli na prste rok povprečne slovenske družine, za vedno zapisala v DNK slovenske glasbe. Člani skupine neumorno ohranjajo ustvarjalno in odrsko energijo, saj si želijo še več dobre glasbe. Nedavno so sporočili, da se od njih po osmih letih sodelovanja poslavlja pevka Eva Beus, ki je odšla na porodniški dopust, zdaj pa so dodali še, da so v svoje vrste sprejeli novo tabujevko.

»Katarina je dekle s Ptuja, preprosta, srčna, čustvena, polna energije, in kot se je izkazalo v zadnjih mesecih – popoln delček v Tabu sestavljanki. Dajte ji priložnost, da postane tudi del vas!« je skupina novo pevko malce skrivnostno predstavila na družabnih omrežjih. »Gremo naprej, sveži, pomlajeni, polni novih idej in z veliko željo po druženju z vami,« so glasbeniki pred koncertno sezono še sporočili zvestim oboževalcem.