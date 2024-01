Svojo drago je popeljal v cesarsko mesto (Suzy)

Igralec Lutkovnega gledališča Ljubljana, Jan Bučar, ki se odlično znajde na različnih odrih, je velik romantik. Vse kaže, da jel končno našel pravo žensko zase. S precej mlajšo mojstrico tetoviranja Eli Brelih, s katero ga videvamo v zadnjem letu in pol, ga povezuje tudi ljubezen do umetnosti, le da je njeno platno za ustvarjanje človeška koža.

Jan in njegova Eli sta nedavne praznike uživala na Dunaju. FOTO: osebni arhiv

In ker Jan slovi kot zelo pozoren in skrben moški, ki svoje izvoljenke zna pocrkljati, je ob koncu leta na plan prišla njegova romantična plat – Eli je odpeljal na čudovito potepanje po praznično okrašenem Dunaju. Skupaj sta se zaljubljeno sprehajala po širokih ulicah, potikala po stojnicah, okušala carski praženec in kuhano vino ter nabirala nepozabne spomine.