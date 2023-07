Svizci že zavzemajo glasbene odre (Suzy)

Člani kvinteta, ki prihajajo iz različnih gorenjskih krajev, vaje pa imajo v zibelki Avsenikove glasbe, v Begunjah na Gorenjskem, so nam razkrili, da obožujejo tako glasbo kot čokolado. Priznavajo, da jim je bil tisti svizec – veveriček, ki je v reklami zavijal čokolado, zelo všeč. Zato so se zelo hitro strinjali, da postanejo preprosto Svizci, saj je to ime lahko izgovorljivo v tujini, kamor so si fantje in dekle želeli prodreti. In lahko rečemo, da jim je v kratkem času to že uspelo, saj so maja letos že bili na turneji v Nemčiji. Ker se je ravno začel čas veselic, so zelo aktivni in vedno ...