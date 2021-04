Vendar to ne pomeni, da bo posedala križemrok. Vitalna plesalka, ki je v karieri nanizala številne izjemne baletne vloge, je dejavna kot režiserka in koreografinja. Njeno bogato znanje in izkušnje so cenjeni tako v Sloveniji kot onkraj meja. Že zdaj je zasuta z novimi projekti. ni podpisa »Prav te dni sem zaključila svoj avtorski projekt. Imela sem razstavo in performance z naslovom Točka. Brez povratka. V projektnem prostoru Dum. Dnevi mi noro hitro minevajo,« začne svojo pripoved in doda, da je obdobje korone res čudno. Vendar so bili v njeni družini vsi zelo aktivni, vsak s svoj...