Svetovno znani glasbenik otroštvo preživel v hipijevski skupnosti (Suzy)

Glasbenik, producent in aktivist se je kot Richard Melville Hall rodil v newyorškem Harlemu. Oče, profesor kemije, mu je, ko je bil star dve leti, umrl v prometni nesreči. Po tragediji se je z mamo, zdravstveno administratorko, najprej preselil v San Francisco, nato sta živela po različnih mestih v Connecticutu, nekaj časa v Darienu v skupnosti hipijev.

Pri desetih letih je od strica dobil prvi fotoaparat in se začel ukvarjati s fotografijo.

Z mamo sta bila pogosto odvisna od socialne pomoči, kar je v njem vzbudilo občutke sramu in izključenosti.

Zgodaj je pokazal zanimanje za glasbo in ob podpori mame pri devetih začel igrati klavir. Obiskoval je umetniško šolo, študiral filozofijo, a študija ni končal, saj se je povsem posvetil glasbi ter leta 1999 zaslovel z albumom Play.

Po vrnitvi v New York leta 1989 je živel v zapuščeni tovarni brez tekoče vode in tam ustvarjal glasbo.

Smrt matere leta 1998 in uspeh prvega albuma sta ga pahnila v zasvojenost in depresijo.

Znan je po sodelovanju z različnimi slavnimi glasbeniki in je eden najpomembnejših predstavnikov plesne glasbe zgodnjih 90. let. Je vegan, zagovornik pravic živali in avtor več knjig. Leta 2021 je izdal orkestralni album Reprise, ki vključuje nove izvedbe njegovih največjih uspešnic, junija lani pa je izšel njegov zadnji studijski album. Je tudi navdušen fotograf, prvič je javno razstavljal leta 2010, leto kasneje je izdal foto knjigo Destroyed.

Od leta 2008, ko si je skušal vzeti življenje, živi trezno življenje.

Identificira se kot heteroseksualen in cisspolni, bil je v več zvezah, zadnjih deset let je samski, nima otrok in živi v Los Angelesu.