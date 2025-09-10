Svetovno znani glasbenik otroštvo preživel v hipijevski skupnosti (Suzy)
Glasbenik, producent in aktivist se je kot Richard Melville Hall rodil v newyorškem Harlemu. Oče, profesor kemije, mu je, ko je bil star dve leti, umrl v prometni nesreči. Po tragediji se je z mamo, zdravstveno administratorko, najprej preselil v San Francisco, nato sta živela po različnih mestih v Connecticutu, nekaj časa v Darienu v skupnosti hipijev.
Zgodaj je pokazal zanimanje za glasbo in ob podpori mame pri devetih začel igrati klavir. Obiskoval je umetniško šolo, študiral filozofijo, a študija ni končal, saj se je povsem posvetil glasbi ter leta 1999 zaslovel z albumom Play.
Znan je po sodelovanju z različnimi slavnimi glasbeniki in je eden najpomembnejših predstavnikov plesne glasbe zgodnjih 90. let. Je vegan, zagovornik pravic živali in avtor več knjig. Leta 2021 je izdal orkestralni album Reprise, ki vključuje nove izvedbe njegovih največjih uspešnic, junija lani pa je izšel njegov zadnji studijski album. Je tudi navdušen fotograf, prvič je javno razstavljal leta 2010, leto kasneje je izdal foto knjigo Destroyed.
