Metoda intenzivne specifične obrazne terapije ni nova, saj jo znanost pozna že vrsto let, raziskave zadnjih let pa dokazujejo, da terapija z LED (večinoma rdečo svetlobo) pomaga pri reševanju številnih težav, kot so gube, rdečica, akne, vnetja.

Priljubljena izbira

Zaradi širokega spektra delovanja so LED oziroma svetlobne maske postale izredno priljubljen del lepotne rutine žensk po svetu, od prvotne uporabe pri dermatologih in v salonih pa so postale dostopne za domačo nego, kar je odlična novica. Izbiramo lahko med različnimi izdelovalci in načinom delovanja, in medtem ko jih je nekaj na voljo tudi pri nas, je v tujini oziroma na spletu izbira res pestra. Ne glede na to, za katero težavo oziroma stanje jo uporabljamo, delovanje maske temelji na pošiljanju številnih svetlobnih žarkov globoko v kožne plasti, s čimer kožo spreminja na molekularni ravni.

Color therapy mask glowing on the white background.

Tehnologija za lepoto

V primerjavi s staro dobro obrazno masko, ki seveda ostaja priljubljena in ima nedvomne pozitivne učinke, gre pri svetlobnih maskah za visokotehnološko napravo, ki jo imamo na obrazu od 10 do 20 minut in polt posvetli. Uporaba je neboleča, izbiramo pa lahko med različnimi oblikami, močjo LED-svetlobe in trajanjem terapije. Dermatologi potrjujejo njihovo delovanje, ki je odvisno od svetlobnih žarkov in njihovega prodiranja v različne globine kože, kjer svetloba deluje na različne potrebe – drobne poškodbe, akne, nastajanje kolagena, vidne znake staranja ipd. Seveda pa je njihovo delovanje odvisno še od celotne kakovostne negovalne rutine in redne dosledne uporabe.

Kako izberemo ustrezno barvo?

Najprej razmislite, katero področje delovanja vas zanima oziroma katere težave se želite z masko znebiti ali jo omiliti.

Modra svetloba deluje protibakterijsko, zato deluje pri fotokemični oksidaciji, saj ubija bakterije, ki živijo na koži. Prav zato je primerna za aknasto kožo, pri ekcemih in rozacei oziroma rdečici.

Rdeča svetloba spodbuja celično obnovo in je odlična izbira za pomlajevanje, tista blizu infrardeče pa je sicer brezbarvna, a prav tako kot modra odpravlja vnetne procese in rdečico ter hiperpigmentacije.

Rumena svetloba je najbolj redka za domačo uporabo, a deluje pri obnavljanju kože, odpravlja zabuhlost in iz nje izvabi naravni sijaj.

Varna oblika

Po mnenju dermatologov dosežemo najboljše rezultate z redno uporabo svetlobne maske od tri- do štirikrat tedensko. Med uporabo svetlobne maske odsvetujejo druge agresivne tretmaje ali pilinge, odlična podporna nega pa so nežni vlažilni izdelki. Kljub drugačnemu videzu in morebitnim dvomom, ki jih poraja pogled na takšno masko, gre po zagotovilih dermatologov za varno obliko terapije, če upoštevamo navodila. Vseeno ne pozabite na test preobčutljivosti in v primeru razdražene kože terapijo za nekaj časa odložite, imejte pa tudi v mislih, da tovrstne maske, narejene za domačo uporabo, niso enako močne kot tiste, ki jih za terapije uporabljajo strokovnjaki, zato je možnost, da bi šlo karkoli narobe, še bistveno manjša. Navdušene zagovornice LED-mask so tudi številne zvezdnice, med njimi Chrissy Teigen, Victoria Beckham, Julia Roberts, Kate Hudson in številne druge.