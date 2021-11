Svetlana Makarovič: Z Ježkom sva bila prijatelja

Naposled so odgovorni za podeljevanje Ježkove nagrade le doumeli, da seznam nagrajencev brez najbolj izvirne šansonjerke in mojstrice satire nima prave vrednosti. Bolje pozno kot nikoli, bi lahko rekli ob razglasitvi Svetlane Makarovič za dobitnico nagrade, ki so jo poimenovali po njenem prijatelju. »Pred davnimi leti, ko sem imela v Filharmoniji prvi samostojni šansonski koncert, sem ga posvetila svojemu predhodniku Franetu Milčinskemu - Ježku. Midva nisva bila naključno prijatelja, saj sva si bila v vseh stvareh precej podobna. Bila sva dokaj zagrenjena in sva se reševala s humorjem. ...