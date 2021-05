Svetlana Makarovič po operaciji spet na oder

Svetlana Makarovič je namreč uspešno prestala operacijo kolkov in se s pomočjo fizioterapije že postavlja na noge. Časi pred tem so bili precej negotovi in boleči, kajti poseg se je zaradi strogih koronskih ukrepov zavlekel za več mesecev. »Stisnila sem zobe in čakala na vrsto, dokler me odlična ekipa strokovnjakov ni rešila muk. Zdaj se lažje posvečam ustvarjanju in komaj čakam, da se bom lahko spet podala na oder. Natančneje v torek, 25. maja, bomo v prostorih Kina Šiška uprizorili tradicionalni koncert Nosil bom rdečo zvezdo. Polovico dvorane bo lahko zasedlo občinstvo, za preostale p...