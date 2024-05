Svet ni to, kar mislimo, da je (Suzy)

Aldebaran je ena od štirih kraljevskih zvezd, in ko se z njo poravna Sonce, se aktivira zvezdni portal. Leži na 9. stopinji znamenja dvojčka, njeno mesto na našem nebeškem nebu so številne starodavne kulture po vsem svetu dolgo štele za sveto. Aldebaran je varuh vzhodnega neba in naj bi bil vodja vseh zvezd. Je ena najsvetlejših zvezd na našem nočnem nebu. Vrata za reinkarnacijo Po šamanski astrologiji je Aldebaran tudi dom portala Srebrnih zvezdnih vrat, ki je vhodna točka za duše, ki potujejo na Zemljo ali se reinkarnirajo nazaj nanjo. Ko duše potujejo skozi portal Srebrnih vrat, se kopa...