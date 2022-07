Moja mami Lilijana Mihelič je obsedena s turškimi telenovelami, zato sem združil najina rojstna dneva in jo povabil v spektakularni Istanbul oziroma Carigrad. Mesto vrhunske ulične hrane, zapeljivih nasmehov, od vročine segretega betona in mističnih napevov iz tisočerih minaretov te navda z občutkom, da si na obisku pri Šeherezadi. Na vsakem koraku te pozdravi spomin iz otomanskega cesarstva, in četudi je stičišče Evrope in Azije turistični dragulj, se v njem še vedno najdejo manj obljudeni kotički. Gospa se je pri svojih 66 letih hitro vživela v ulični vrvež, čeprav jo je vsake toliko presen...