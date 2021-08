Suzy potuje: Bella Italija (FOTO)

Naši temperamentni sosedje so bili letos pravi magnet za slovenske turiste. Še posebno znani so se z užitkom podali na jug te prekrasne dežele, ki jo krasijo vrhunska hrana, bogata tradicija in obsedenost z nogometom. Pevec Nino Ošlak je doživel vse skupaj v enem, saj je na peti apeninskega škornja dopustoval ravno v času, ko je Italija osvojila naslov evropskih prvakov, in oddih se je prelevil v nepozabno doživetje. Apulija ga je prevzela z vsem, kar ponuja, od krasnih plaž, občudovanja vrednih mest do kulinaričnih mojstrovin in najbolj slastnega tiramisuja. Seveda obiska Italije ni brez oma...