Suzy kuha: polenta namesto kruha

Polento obložimo po želji.

Boranija

Najboljša je polenta, mleta na mlinski kamen – malce bolj na grobo, kuhali jo bomo dlje, a njen okus je božanski. Polento skuhamo po navodilih v slani vodi. Lahko ji dodamo tudi malce timijana oz. zelišč po okusu.Ko je kuhana, jo prestavimo v pekač na peki papir ali v z maslom namaščen pekač. Razmažemo jo na približno 0,5 do 1 cm (po želji) debelo, lahko pa jo damo tudi v posodice za sufleje ali mafine. Postavimo jo v pečico na 180 stopinj Celzija za približno 15 minut, da dobi lepo zlato skorjico. Če jo pečemo na pekaču, jo, ko je pečena, narežemo na kvadratke poljubne velikosti, iz modelčkov pa jo samo prestavimo na krožnike in obložimo.Nekaj idej za obloge:* na poru popražimo zelenjavo s pinjolami (paprika in paradižnik ali gobice);* slani inčuni;* bakalar s tartufi ali brez njih* zelenjavni namazi (iz oliv, beluši, artičok ...), mikrozelenje in podobno;* avokado in poširano jajce;* avokado in popečene kozice.Polenta je zdrav in lahek nadomestek za moko in v hladilniku nas bo počakala nekaj dni, pred uporabo jo samo malce segrejemo v pečici.Poleti se prileže tudi odlična juha, ki odžeja, poskrbi za hidracijo in nas prijetno nasiti.* por* stročji fižol* rdeča paprika (lahko tudi malo rumene)* paradižnik* začimbe (majaron, timijan, šetraj)* čili (po želji)* krompir ali ajdova kaša ali leča ali kvinoja* drobnjak, lovor, peteršilj, kumina* koromač (po želji)Na zelo malo oljčnega olja (ko še ni zelo vroče) popražimo por, dodamo rdečo papriko in paradižnike. Dušimo in zalivamo z zelenjavno jušno osnovo, da se zelenjava lepo razpusti. Nato dodamo suhe začimbe: timijan, šetraj, majaron, sol, poper in čili v prahu ter zalijemo z jušno osnovo. Ko zavre, dodamo na koščke narezan krompir (če je ne bomo jedli isti dan, namesto krompirja dodamo lečo, ajdovo kašo, ali kvinojo – v tem primeru čas kuhanja prilagodimo) in 15 do 20 minut, preden je krompir kuhan, dodamo še stročji fižol. Kuhamo tako dolgo, da se skuha fižol (približno15 do 20 minut).Na koncu dodamo sveže začimbe (timijan, šetraj, majaron) in na krožniku posujemo še s peteršiljem ali drobnjakom.Apolonija Infinity of Chi, certificirana osebna svetovalka tradicionalne kitajske medicine II. stopnje, www.apolonijainfinity.com